- In seria manifestarilor dedicate „Zilei Veteranilor de Razboi”, miercuri 28 aprilie, militarii din Garnizoana Buzau au participat in cadrul proiectului „Alaturi de veterani”, la distribuirea in județul Buzau a plicurilor cu scrisorile semnate de ministrul Apararii Naționale și a cadourilor cu ocazia…

- „In fiecare an, la 29 aprilie, in Romania este sarbatorita Ziua Veteranilor de Razboi, ca semn de recunoaștere a datoriei implinite fața de țara pe campul de lupta.Veteranii de razboi reprezinta expresia vie a onoarei și demnitații Armatei Romaniei, care a fost, este și va fi garantul securitații naționale,…

