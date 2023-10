Președintele Klaus Iohannis a publicat joi, un mesaj cu ocazia Zilei Educației. Fost profesor de fizica in Sibiu, șeful statului a ținut sa le transmita un mesaj de la mulți ani, foștilor colegi de breasla, pentru ca aleg sa investeasca in dezvoltarea tinerei generații. Klaus Iohannis a marcat cum se cuvine Ziua Educației, cum altfel, decat printr-un mesaj postat pe pagina s-a de socializare, prin care transmite dascalilor un mesaj de apreciere pentru efortul depus in educarea tinerilor. ”Astazi, de Ziua Mondiala a Educației, ii sarbatorim pe cei care, cu bucurie și daruire, se dedica nobilei…