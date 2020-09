Klaus Iohannis, mesaj pentru părinți: „Vă încurajez să trimiteți copiii la școală!” Peste doar cateva zile, școlile se vor redeschide, iar elevii și profesorii vor trebui sa se reintoarca in unitațile de invațamant. In contextul pandemiei de coronavirus, mulți parinți, dar și multe cadre didactice cu probleme de sanatate cronice , iși fac griji cu privire la inceperea anului școlar 2020-2021. Cu toate acestea, autoritațile dau asigurari ca nu vor exista probleme și indeamna parinții sa nu opteze pentru decizia de a nu-și trimite copiii la școala. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit recent, intr-o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

