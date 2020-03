Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a facut joi un apel la romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paști pentru ca cei mai mulți vor intra in autoizolare sau carantina. ”Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale. Trebuie…

- Procurorul #rezist Bogdan Pirlog ii cere președintelui Klaus Iohannis, prin intermediul asociației sale, “Initiativa pentru Justitie”, sa nu-l numeasca pe Bogdan Licu in funcția de prim adjunct al procurorului general al Romaniei. Documentul inaintat catre Președinție este semnat atat de Pirlog, cat…

- Ludovic Orban a facut și el un apel catre romanii din diaspora, sa nu se intoarca acasa de Paște, pentru ca in țara nu exista suficiente resurse umane in cazul in care numarul celor bolnavi ar crește.

- Președintele i-a numit in funcții, joi, pe noii șefi ai DNA, DIICOT și PG, propuși de ministrul Justiției Catalin Predoiu – Gabriela Scutea este noul procuror general al Romaniei, Giorgiana Hosu este procuror șef DIICOT, iar Crin Bologa este procuror șef al DNA. CSM a dat aviz negativ pentru Scutea…

- Sorin Roșca Stanescu E o situație de-a dreptul exploziva. Legata de șefia la nivelul marilor parchete. Catalin Predoiu, in calitate de ministru al Justiției, a optat la capatul unei selecții pentru trei persoane. Dintre cele trei persoane, doua sunt respinse de Secția de procurori a CSM. Cine greșește?…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…