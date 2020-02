Stiri pe aceeasi tema

- Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declaratii vineri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana."Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului european,…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…