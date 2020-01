Klaus Iohannis, mesaj la instalarea monseniorului Aurel Percă ca Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti "Biserica Romano-Catolica a fost mereu un partener de dialog important al Statului Roman, contribuind la dezvoltarea unei societati democratice, pluraliste, constiente de rolul sau in cultivarea convietuirii armonioase si pasnice. Am increderea ca veti sustine pe mai departe prezenta Bisericii, valorile crestine si mesajul Evangheliei in societate, pentru binele comun", a afirmat Klaus Iohannis, in mesajul transmis, sambata, cu ocazia instalarii Monseniorului Aurel Perca ca Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti. Potrivit sursei citate, comunitatea romano-catolica din Bucuresti "reflecta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

