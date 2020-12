Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare liderului de la Cotroceni, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Din numele cetatenilor Republicii Moldova, Igor Dodon a transmis „sincere si cordiale felicitari, impreuna cu urari de sanatate, bunastare si prosperitate”.

- Raed Arafat a fost premiat de catre președintele Klaus Iohannis in grad de Cavaler, pentru meritele deosebite ale șefului Departamentului pentru Situații de Urgența din timpul epidemiei de coronavirus din Romania.

- "Acest an, puternic marcat de pandemia de COVID-19 si de schimbari decisive in plan politic, este unul important din perspectiva directiilor de dezvoltare pentru urmatorul deceniu. Astazi, poate mai mult decat oricand, avem nevoie de o abordare vizionara si sustenabila, ale carei efecte pozitive…

- Klaus Iohannis a anunțat noi masuri stricte de restricție care ar urma sa intre in vigoare in perioada urmatoare. Președintele a prezidat ședința de Guvern și a anunțat ca circulația pe timpul nopții va fi interzisa, maștile vor fi obligatorii peste tot, in toata țara, targurile și piețele vor fi inchise,…

- "Ziua Mondiala a Oraselor, pe care o sarbatorim astazi, este un bun prilej pentru a constientiza cat de mult este legat locul in care traim de bunastarea si calitatea vietii fiecaruia dintre noi. Aceasta cu atat mai mult cu cat mai bine de jumatate din populatia Romaniei traieste in mediul urban.…

- Klaus Iohannis confirma cel mai negru scenariu, despre care nici guvernul nu vorbește! In ciuda faptului ca președintele ii indeamna pe romani sa se spele pe maini, sa poarte masca și sa respecte distanța sociala, gradul de infectare ”nu depinde de noi”.Iohannis a spus ca Romania trebuie sa…

- Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles in sedința extraordinara. Pe agenda Consiliului European sunt teme de prim-plan ale momentului: relațiile cu Turcia, situația din estul Mediteranei, problemele din Belarus, cazul de otravire a lui Navalnii,