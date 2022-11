”Felicit organizatorii pentru consecventa de a aduce laolalta, in cadrul unuia dintre cele mai ample evenimente de IT si digitalizare din Europa Centrala si de Est, reprezentanti de marca ai sectorului IT&C si ai industriilor viitorului, cele care beneficiaza intensiv de avantajele digitalizarii. Va felicit si pe dumneavoastra, stimati participanti, pentru deschiderea si interesul aratate noilor tehnologii promovate aici, la GoTech World”, a transmis presedintele. Klaus Iohannis a aratat ca in lumea de azi, transformarea digitala a devenit o prioritate esentiala pentru tot mai multe natiuni.…