Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, luni noaptea, un mesaj pentru soldații ruși. „Astazi oamenii nu sunt executați. Mincinoșii din prima linie și șefii lor din Moscova ar trebui sa-și aminteasca: va veți petrece sfarșitul vieților dupa gratii. In cel mai bun caz”, a transmis Zelenski.…

- Avertizarea RO-ALERT referitoare la incendiul puternic de la centrul comercial Prosper din sectorul 5 a bruiat conferinta de presa sustinuta la Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis si presedintele Poloniei, Andrzej Duda. In momentul in care seful statului roman vorbea despre nevoia intaririi Flancului…

- VOlodimir Zelenski a transmis un mesaj pentru mamele rusoaice ai caror copii sunt recruți trimiși la razboi in Ucraina. Președintele ucrainean a afirmat ca peste 12.000 de militari rusi au murit de la inceputul razboiului si multi alții au fost raniti.

- Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj pe rețelele sociale in a douasprezecea de razboi in Ucraina. Armata Rusiei a facut și mai multe victime in țara vecina, lucru care l-a indemnat pe liderul Ucrainei sa comunice o noua declarație cu privire la invazia rușilor.

- Mihaela Radulescu a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pentru refugiați. Razboiul dintre Rusia și Ucraina a scos la iveala empatia pe care foarte mulți oameni au aratat ca o au fața de poporul vecin. Fiecare persoana iși dorește sa ajute cum poate și mulți s-au imobilizat.

- Mobilizarea romanilor in sprijinul refugiatilor este una impresionanta, iar lista statelor care trimit ajutor in Ucraina e in crestere. Peste 33 de mii de ucraineni sunt in prezent in Romania. O parte dintre cei care fug acum din calea razboiului sunt puși in fața unor provocari suplimentare. Este vorba…

- Pana la lacrimi. Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa ce Putin a atacat Ucraina cu avioane, nave militare și tancuri.„Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine.”Ucrainenii sunt șocați și ingroziți de ceea ce li se intampla.

- Situația din Ucraina a generat o serie de reacții de la București. Atat președintele Klaus Iohannis, cat și al treilea om in stat, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dar și premierul Nicolae Ciuca au transmis mesaje dupa atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. Iohannis: „Niciun…