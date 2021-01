Stiri pe aceeasi tema

- Mostenirea lasata de arhitectii Unirii din 1859, deopotriva institutionala si simbolica, reprezinta temelia solida pe care sa continuam modernizarea Romaniei, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. „Aducem…

- Klaus Iohannis: „Aducem astazi un omagiu triumfului idealului Unirii Principatelor Romane din 1859. Intr-o simbioza politica și sociala cu adevarat istorica, poporul și elitele vremii și-au impus țelul in interiorul și in afara granițelor: unitatea romanilor din cele doua Principate, Moldova și Țara…

- ”Jur in numele Preasfintei Treimi și in fața Țarii ca voi pazi cu sfințenie drepturile și interesele Principatelor Unite; ca in toata Domnia mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și in toate și ca nu voi avea inaintea ochilor mei decit binele și fericirea nației Romane. Așa Dumnezeu și…

- Iata, au trecut 162 de ani de la Unirea Principatelor, numai ca azi, Hora Unurii nu va mai rasuna in piețe și la monumentele domnitorului comun al Moldovei și Țarii Romanești, Alexandru Ioan Cuza, sarbatorirea petrecandu-se la Iași prin depuneri de flori și, rezumat sau prin concerte on line, in alte…

