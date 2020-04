Klaus Iohannis, mesaj de Ziua NATO: "Au pus bazele unui proiect ambiţios, fără precedent" "In prima duminica din luna aprilie, Romania sarbatoreste Ziua NATO. In urma cu 71 de ani, avand ca fundament valorile comune ale libertatii, democratiei si statului de drept, tari de pe ambele tarmuri ale Atlanticului au pus bazele unui proiect ambitios, fara precedent. Statele fondatoare ale Aliantei si-au asumat astfel responsabilitatea si indivizibilitatea securitatii euroatlantice. NATO a dovedit de-a lungul timpului si capacitatea extraordinara de a se adapta si de a evolua, caracteristici esentiale pentru o organizatie care se confrunta atat cu amenintari clasice, cat si hibride,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

