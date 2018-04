"De Ziua Internationala a Romilor, transmit gandurile mele bune cetatenilor de etnie roma din tara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie si un prilej potrivit de a readuce in atentia publica problemele cu care se confrunta una dintre cele mai numeroase minoritati etnice din Europa, care este inca expusa diverselor forme de excludere sociala si de marginalizare. Este important sa intelegem care sunt traditiile, valorile, aspiratiile si nevoile comunitatilor rome, pentru a identifica acele solutii care contribuie concret la incluziunea sociala a membrilor minoritatii rome, prezervand,…