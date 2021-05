Tânăr de 19 ani, a scăpat cu viață după o noapte petrecută pe munte.VIDEO

Un tânăr de 19 ani a scăpat cu viață dupa o noapte petrecută într-un adăpost pe care l-a făcut în zăpadă, în munții Bucegi The post Tânăr de 19 ani, a scăpat cu viață după o noapte petrecută pe munte.VIDEO first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]