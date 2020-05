Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a transmis sambata, 9 mai, un mesaj emoționant cu ocazia sarbatoririi Zilei Europei. Printre altele, Președintele Romaniei a transmis ca aceasta perioada este cea mai dificila dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia sarbatorii de Pesah in care isi exprima aprecierea pentru modul in care comunitatile evreiesti au actionat in aceasta perioada. "Vreau sa exprim intreaga mea apreciere pentru felul in care, in aceasta perioada dificila, comunitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, miercuri, premiul european "Coudenhove-Kalergi" pentru anul 2020, seful statului afirmand ca il onoreaza, cu atat mai mult cu cat printre laureati se numara personalitati de marca ce s-au dedicat obiectivului unei Europe unite."Decernarea premiului "Coudenhove-Kalergi"…