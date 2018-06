Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, marți, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului Național, aratand ca drapelul i-a adus laolalta pe romani in toate momentele majore ale devenirii naționale.„Celebram, de «Ziua Drapelului Național», unul dintre cele mai puternice simboluri ale…

- Cu ie și dor de Romanie la Los Angeles Ziua Iei la Los Angeles (foto: Diana Prodan) Ziua internaționala a Iei a fost sarbatorita și de comunitatea româneasca din California, printr-un eveniment organizat în aer liber, în inima orașului Rolling Hills Estates, din Los Angeles.…

- Timp de aproape o luna dupa 23 august 1944, cand Romania s-a alaturat Uniunii Sovietice in razboiul contra Germaniei Naziste, mii de prizonieri sovietici au continuat sa munceasca in minele din Valea Jiului. Marturii ciudate despre viata de zi cu zi a acestora au fost pastrate in arhive.

- „Suntem datori de a ne cunoaste trecutul istoric pentru a trai prezentul cum se cuvine si a ne proiecta viitorul”, a spuns prof. Gheorghe Cornea luni, in a doua zi de Rusalii, la sarbatoarea din satul Meziad. Cetateanul de onoare al comunei Remetea concluziona de fapt motivul dublei…

- Statistica ingrozitoare pentru romani, aflați in plina vacanța de Ziua Muncii. Lucrul este dezorganizat si programul este lung, iar productivitatea lasa mult de dorit.Suntem printre primii in Europa la capitolul numarul de ore lucrate, dar avem printre cele mai mici salarii de pe Batranul…

- UPDATE Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine vineri o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, în jurul…

- Guvernul Dacian Cioloș se imprumuta in anul 2016 cu 2,97% pe zece ani, cat era dobanda la titlurile de stat emise pe zece ani. In acel moment, Polonia se imprumuta cu 2,90%, iar Ungaria cu 2,99%. In 2018, Romania se imprumuta cu 4,61%, Polonia cu 3,07%, iar Ungaria cu 2,44%, scrie Cursdeguvernare.ro…