- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel catre romani, in aceasta perioada de criza, sa fie responsabili și solidari unii cu alții. „Impreuna și doar impreuna vom reuși”, a spus președintele....

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de interes public. "Dragi romani, Traim in aceste zile o criza care, in urma cu doar cateva luni, parea de neconceput pentru intreaga omenire. Știu ca viața fiecaruia dintre noi s-a schimbat și ca in fiecare zi ne este teama pentru sanatatea celor dragi.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis și astazi un mesaj catre cetațeni, rugandu-i sa fie responsabili și sa respecte masurile impuse de autoritați pentru a limita raspandirea noului coronavirus.

Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj video catre populație și arata ca in aceasta perioada traim o criza care parea de neconceput. Iohannis susține ca suntem in plin razboi pentru pastrarea sanatații la nivel mondial.

- Președintele Klaus Iohahannis a transmis un mesaj de ultima ora pentru romani. Dragi romani, Traim in aceste zile o criza care, in urma cu doar cateva luni, parea de neconceput pentru intreaga omenire. Știu ca viața fiecaruia dintre noi s-a schimbat și ca in fiecare zi ne este teama pentru sanatatea…

Presedintele Klaus Iohannis i-a avertizat pe romani ca sunt tinta unor campanii de dezinformare si le-a solicitat sa nu contribuie la „diseminarea unor informatii care produc isterie, anxietate si comportamente irationale". „Evitati propagarea de stiri false, alarmiste,…

Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de condoleanțe președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in care il asigura de susținerea Romaniei pentru depașirea tragediei provocate ca urmare a cutremurului care a avut loc in estul Turciei.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut un mesaj pentru romanii din strainatate cu ocazia Sarbatorilor.Președintele Romaniei a declarat ca ii așteapta pe toți romanii din diaspora sa se intoarca in țara. „Dragi romani de pretutindeni si noua ne este dor de voi si va asteptam cu drag acasa. Indiferent ca…