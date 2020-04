Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a cautat, o data in plus, sa puna accent pe faptul ca, deși se apropie cea mai mare sarbatoare a creștinatații, iar credincioșii ortodocși fac, in aceste zile, cumparaturi și pregatiri pentru Paști, nu e momentul ca oamenii sa uite de regulile stabilite de autoritați, in lupta cu noul coronavirus.…

- Pana sa ajunga fața in fața cu premierul și cu ministrul de Interne, dar și cu ceilalți oficiali guvernamentali chemați sa participe la ședința in care se vor discuta masurile care se impun in contextul prelungirii starii de urgența, Klaus Iohannis s-a aratat foarte nemulțumit de recentul anunț venit…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA 15 APRILIE. "Din pacate nu avem niciun motiv de relaxare. Avem de ieri pana azi 20 de persoane care au murit, avem 340 de persoane in plus infectate. Nici vorba de relaxare. Cuvantul de ordine e "Stați acasa!", a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful…

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- Domnule președinte Iohannis Klaus, Dumnezeu a ingaduit ca Dumneavoastra sa fiți ales președinte al Romaniei de doua ori, intr-o țara majoritar ortodoxa, fapt care Va onoreaza pe de o parte, iar pe de alta parte Va obliga sa-i respectați cu sfințenie intru totul credința, așa cum au facut și alți conducatori,…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu. “Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile pascale.…

- Klaus Iohannis le cere romanilor din afara granitelor sa nu se intoarca in tara de Pasti. Solicitarea a fost formulata intr-o videoconferinta cu autoritatile din teritoriu."Un cuvant doresc sa spun și despre romanii din afara granițelor, despre romanii din diaspora. Se apropie sarbatorile…

- "Astazi este o zi importanta! Ii asigur pe toți antreprenorii și angajații lor ca indiferent de ce se intampla astazi din punct de vedere al fiscalitații nu se va schimba nimic și suntem mai pregatiți ca niciodata pentru orice eveniment. Pentru sectorul bugetar, in ciuda #fakenews-urilor…