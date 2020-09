Klaus Iohannis, mesaj cu câteva zile înainte de alegeri: Pandemia este departe de a se fi terminat Președintele Romaniei Klaus Iohannis susține, meircuri, 23 septembrie, o declarație de presa cu cateva zile inainte de votul pentru alegerile locale din acest an. „In aceasta duminica mergem la urne pentru a decide cui incredițam administrarea comunitaților noastre.(….)De ce este aceasta alegere atat de importanta? Pentru ca de cei care vor caștiga depinde ca școala și spitalul din localitate sa fie dezoltarte. Din cauza pandemiei intreg procesul electoral a fost complicat. Alegerile locale au fost amanate pentru ca atunci ne aflam ine tapele incipiente ale pandemiei. Organizarea in acele circumstanțe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat la alegerile locale care vor avea loc pe data de 27 septembrie ar fi incercat sa ofere bani oamenilor din localitate pentru a le influența votul, potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea. Este vorba despre un barbat care candida pentru primaria comunei Nereju, Județul Vrancea.…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, a anunțat care sunt regulile care vor trebui respectate in ziua votului de la alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie a.c.. Anunțul live facut de președintele AEP poate fi ascultat AICI . “Acest ordin…

- Septimiu Crișan, candidatul USR- PLUS pentru primaria comunei Poieni, județul Cluj, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Candidatul USR a anunțat ca iși va continua campania pentru alegerile locale in mediul online. „Din pacate o sa trebuiasca sa ne oprim activitatea de campanie fizica,…

- Retailerii care comercializeaza tablete și laptouri estimeaza ca vanzarile au crescut cu 30% inainte de inceperea școlii, comparativ cu anul trecut. Se intampla pentru ca parinții se pregatesc pentru invațamantul online. Sunt estimari bazate pe comenzile plasate deja pentru aceste doua device-uri, observandu-se…

- Raluca Turcan a declarat ca alegerile locale pot fi amanate daca numarul cazurilor de coronavirus va crește alarmant in urmatoarea perioada. Vicepremierul a spus ca va discuta cu specialiștii pentru a gasi cea mai buna soluție. „In mod normal ar trebui sa se țina. Imi este greu sa affirm daca vreau…

- Ivan crede ca raportarea cazurilor este modul PNL-ului de a panica populatia, scopul fiind unul electoral. "Nu exista pericolul epidemiologic numit COVID 19. Acum pot sa-mi asum aceasta declarație cu toata responsabilitatea. Totul este o manipulare din cifre pentru a speria populația. Nu ma…

- Alianta USR PLUS propune organizarea alegerilor locale din toamna pe parcursul a doua zile. USR PLUS susține ca aceasta masura este recomandata si de catre expertii in materie de alegeri, deoarece, daca se mentine o singura zi pentru alegerile locale, in conditiile in care accesul in sectiile de votare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…