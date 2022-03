Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale citate de Agerpres. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat „sprijinul deplin al Romaniei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge miercuri, 16 martie, in Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde va fi așteptat de președintele Maia Sandu, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Moldova are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat ‘sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica…

- Romania susține adoptarea unor noi sancțiuni care sa mențina o presiune ridicata asupra Federației Ruse, i-a spus luni președintele Klaus Iohannis ministrului italian al Afacerilor Externe, Luigi Di Maio, potrivit unui comunicat al Președinției. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit luni,…

- Într-un interviu pentru Euronews, premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița a declarat ca țara noastra va urmari integrarea în Uniunea Europeana, dar nu și integrarea în Alianța Nord-Atlantica. „Moldova este o țara neutra. Acest principiu de neutralitate este…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei vine in Republica Moldova, au anunțat oficiali de la Chișinau. Vizita se desfașoara pe parcursul zilei de marți, 15 februarie 2022. Oficialul rus va discuta cu secretarul de stat Ruslan Bolbocean, din Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau.…

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), potrivit Reuters.Intr-un discurs in Parlamentul European,…