- Președintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, de la ora 12.30, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Vizita are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Medicinei de Urgența.

- Barbatul din comuna Mihaesti care a omorat-o pe fosta concubina si pe fiul acesteia, apoi a incercat sa se sinucida, va fi supus, luni, unei evaluari neurologice si psihiatrice, potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. "Barbatul a fost adus, duminica, (...)…

- CHISINAU, 16 mai – Sputnik. Seara de 15 mai 2021 va ramane o amintire urata pentru pasagerii unui microbuz care se deplasa dinspre vama cu Republica Moldova spre Iași. Și aceasta pentru ca in localitatea Vanatori, județul Iași, mijlocul de transport a fost lovit de un autotren care a iesit…

- “Moromete”, cel care le canta si le spune glume copiilor pentru a-i face sa zambeasca, Mihaela, omul care a pus viata pacientilor cu Covid mai presus de propria viata, si Roxana, cea care a venit sa lucreze pentru suferinzi, atunci cand le era mai greu. Trei asistenti dedicati vorbesc despre pasiunea…

- Un targujian a ajuns sambata noaptea in stare critica la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta din Targu Jiu dupa ce a inhalat etnobotanice. Medicii au depus toate eforturile si au aplicat procedurile care se impun pentru a salva viata...

- Incendiul de la Secția de psihiatrie a spitalului din Slatina a fost provocat de un pacient aflat in izolator, in sevraj. Acesta ar fi provocat un scurt-circuit la instalația electrica. Șase dintre pacienți, care au fost intoxicați cu fum, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Un tanar de 23 de ani din Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital dupa ce a cazut in gol de la etajul 5 al unui bloc in constructie. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Spitalul Județean de Urgența a scos la concurs 31 de posturi de medic, dintre care 20 noi, iar alte 11 sunt republicate din sesiunile anterioare. Dintre acestea, pentru cele mai sensibile secții din spital in perioada pandemiei, Unitatea de Primiri Urgențe și Terapie Intensiva, a fost scos la concurs…