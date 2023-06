La reuniunea care va avea loc la Castelul Mimi, raionul Anenii Noi, si-au anuntat prezenta 47 de sefi de stat sau de guvern, presedintele Consiliului European, presedintele Comisiei Europene si presedintele Parlamentului European.Potrivit sursei citate, prin gazduirea Summitului Comunitatii Politice Europene, Republica Moldova isi reconfirma vocatia europeana si consecventa in implementarea procesului de reforme necesare in vederea aderarii la Uniunea Europeana.Programul summitului cuprinde o sesiune plenara, cu participarea tuturor delegatiilor, si grupuri de lucru, care vor avea loc in paralel…