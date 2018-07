Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa duminica, la Cluj-Napoca, la ceremonia oficiala de deschidere a celei de-a 59-a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica, el urmand sa viziteze si Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta”.

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe a carui agenda se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie,…

- Ansamblul coral "DIMAcor:D" Cluj-Napoca, dirijat de Rodica Trandafir, va sustine, marti, un concert in sala "Calistrat Hogas" a Consiliului Judetean Neamt, acest eveniment fiind dedicat Centenarului Marii Uniri. "Manifestarea va aduce in atentia publicului un repertoriu exclusiv romanesc,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la deschiderea Salonului International de Carte Bookfest si il primeste, la Palatul Cotroceni, pe Printul Charles. Potrivit agendei de lucru, seful statului va participa de la ora 12,00 la deschiderea celei de-a XIII-a editii a Salonului International de…

- Fiul presedintelui Siriei, Bashar al – Assad, Hafez, in varsta de 16 ani, va participa in luna iulie la Olimpiada Internationala de Matematica de la Cluj-Napoca, fiind inclus in lotul olimpic al tarii sale. Organizatorii pregatesc masuri drastice de securitate.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Sofia, ca nu este optionala, ci este obligatorie colaborarea Guvernului cu Administratia Prezidentiala in chestiuni de politica externa. In acest context, seful statului a spus ca discutiile dintre autoritatile romane nu trebuie sa se poate “in fata publicului…

- Niro Investement Group, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din Romania cu experienta in domeniul investitiilor imobiliare, in dezvoltarea si administrarea activelor, a anuntat marti ca va investi 60 milioane euro pe piata hoteliera si a turismului din Romania, in urmatorii patru ani, potrivit…