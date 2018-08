Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National al PNL a modificat, sambata, criteriile, procedura si calendarul privind desemnarea candidatilor la europarlamentare, stabilind si prelungirea depunerii candidaturilor pana la 1 octombrie. Astfel, membrii PNL care vor sa candideze in alegerile europarlamentare isi vor depune…

- Consiliul National al PNL se reuneste, sambata, la Palatul Parlamentului. La Consiliul National al liberalilor se va discuta despre criteriile, procedura si calendarul de alcatuire a listei candidatilor PNL pentru alegerile europarlamentare, calendarul de desemnare a candidatilor PNL la functiile…

- Biroul Politic National al PNL a modificat, sambata, criteriile, procedura si calendarul privind desemnarea candidatilor la europarlamentare, stabilind si prelungirea depunerii candidaturilor pana la 1 octombrie. Astfel, membrii PNL care vor sa candideze in alegerile europarlamentare isi vor…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la Consiliul National al PNL, care se reuneste, sambata, la Palatul Parlamentului, de la ora 11,00, informeaza Administratia Prezidentiala. La Consiliul National al liberalilor se va discuta despre criteriile, procedura si calendarul de alcatuire a listei candidatilor…

- Bucuresti, 4 aug /Agerpres/ - Consiliul National al PNL se reuneste, sambata, la Palatul Parlamentului, presedintele Klaus Iohannis fiind invitat la aceasta reuniune. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca seful statului va participa la reuniunea liberalilor. La Consiliul National al liberalilor…

- "Aici sunt niste discutii. Vedem daca in Biroul Politic National se va lua decizia respectiva. (...) Eu intotdeauna am cautat sa gasesc o solutie care sa fie impartasita de cat mai multi", a spus Orban, la Parlament, intrebat daca in sedinta BPN se va discuta despre reformularea criteriilor pentru…

- Liberalii și-au stabilit criteriile pentru candidaturile la europarlamentare. Potrivit deciziei, cel care deschide lista va fi stabilit de Biroul Executiv, la propunerea liderului partidului, Ludovic Orban. Criteriile de evaluare a candidaturilor sunt experienta politica, administrativa si profesionala,…

- Astfel, membrii PNL care vor sa candideze la europarlamentare isi vor depune candidatura la Secretariatul General pana pe 1 septembrie. Dosarul de candidatura va trebui sa cuprinda un CV profesional, un CV politic si un proiect pentru activitatea in cadrul Parlamentului European. Pentru a putea candida…