- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il va invita pe ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, pentru a ii explica pozitia adoptata de reprezentantii Romaniei la discutia de la nivelul Serviciului European de Actiune Externa al UE privind mutarea reprezentantelor diplomatice in Israel de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, sambata, la Blaj, Legea salarizarii, spunand ca nu reprezinta o reforma. ”Unii au patit chiar sa le scada salariile, asa ceva nu putem sa numim o reforma, este un esec”, a spus Iohannis.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca pilonii pe care se construieste un stat eficient sunt statul de drept, stabilitatea fiscala, politica externa predictibila, care insa au fost puse in pericol in ultimul an prin asa-zise reforme, ultima ”de mare insucces” fiind Legea salarizarii,…

- MAE a anuntat sambata ca propunerea Serviciului European de Actiune Externa de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, printre care si Romania este una lipsita de echilibru, cu accent doar pe un element.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca Liviu Dragnea, ca "om politic, presedinte al celui mai mare partid politic din Romania, are dreptul sa-si exprime orice opinie".El a facut aceasta remarca intrebat, in cadrul audierilor de la Comisia de politica externa…

- Reacția președintelui Romaniei vine pe fondul vizitei in Israel, intreprinsa de premier și președintele Camerei Deputaților, liderul PSD Liviu Dragnea, care viza o posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Aceasta vizita s-a desfașurat fara știrea șefului statului.…

- PNL cere audierea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, la comisiile de politica externa ale Parlamentului pentru a da explicații in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza news.ro.

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Acum ceva timp eu am spus ca, din punctul meu de vedere, si Romania, dupa anuntul administratiei americane,…