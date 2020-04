Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa ce vom depași criza va trebui sa separam clar ce e bine și funcționeaza de ce nu e in regula. Aceasta etapa critica ne-a pus in oglinda decenii de guvenrare conform mentalitații ”Lasa ca merge și așa”. Azi vedem efectele dezastruoase ale acestui mod toxic de a guverna. Oamenii politici sunt primii…

- "Noi suntem consecventi si ii reprezentam pe cei care nu au fost de acord cu Guvernul Orban din luna martie (...). Acum suntem singurii care avem logica in discursul acesta critic, pentru ca vom vota impotriva decretului presedintelui, desi ne dorim si intelegem si sprijinim toate masurile sanitare,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut marti, 7 aprilie a.c., o alocutiune cu prilejul ceremoniei de semnare a Acordului de Colaborare Bienala intre Organizatia Mondiala a Sanatatii Biroul Regional pentru Europa si Ministerul Sanatatii din Romania."Omenirea se confrunta astazi cu o situatie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a adresat din nou romanilor vineri, spunand ca am intrat de cateva zile "in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus". ”Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o intarziem cat mai…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care se modifica organizarea si funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei.Citește și: Cate cazuri de coronavirus sunt, in realitate, in Romania? Doar așa ajungi sa fii TESTAT! Președintele Romaniei,…

- O premiera in politica din Romania, Guvernul Ludovic Orban, in aceeasi componenta cu cea care a fost demisa, in februarie, prin motiune de cenzura, va fi investit, sambata, prin acordul tuturor partidelor, care vor sa opreasca criza politica, in plina criza de coronavirus. Pentru ca tara trebuie sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut declarații de ultim moment, legate de situația epidemiei de COVID-19. Șeful statului a vorbit despre criza economica la care se aștapta toți experții domeniului, despre masurile care vor fi luate pentru gestionarea acesteia, dar și despre starea pacienților…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite liberalilor si presedintelui Klas Iohannis sa renunte la obsesia anticipatelor si sa guverneze sau sa plece. "Domnilor Iohannis – Orban – Cițu, ori guvernați, ori plecați acasa. Șoc și groaza, guvernanții noștri au fost luați prin surprindere de extinderea…