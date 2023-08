Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, la ceremoniile de Ziua Marinei despre riscurile la adresa securitatii in Marea Neagra, din cauza razboiului din Ucraina, despre rolul țarii noastre ca pilon de stabilitate in regiune, dar și referitor la susținerea pe care Romania o acorda Ucrainei. ”Ne aflam in vecinatatea razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, iar recentele escaladari, inclusiv atacul asupra infrastructurii civile ucrainene de pe Dunare, in apropierea apelor teritoriale si a tarii noastre, reprezinta riscuri semnificative la adresa securitatii in Marea Neagra. Acest…