UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in discursul rostit cu ocazia ceremoniilor organizate la Constanta cu ocazia Zilei Marinei, ca aceia care gandesc si simt romaneste trebuie sa faca tot posibilul pentru o Romanie mai buna.

"Pentru mine, intalnirea cu dumneavoastra, aici, la Constanta, are o incarcatura sufleteasca speciala in aceasta zi, in care sarbatorim Marina Romana si Adormirea Maicii Domnului (...) Evenimente precum cel de astazi ne dovedesc puterea valorilor si simbolurilor care ne unesc. Ce mesaj mai potrivit decat acesta in anul in care sarbatorim Centenarul…