Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Niciun ucrainean și nicio ucraineanca nu vor fi refuzați la intrarea in Romania, a spus, sambata, președintele Klaus Iohannis, prezent la tabara de refugiați de la Siret, județul Suceava. El crede, insa, ca aceasta „catastrofa umanitara” se va extinde și va fi nevoie de foarte multe ajutoare.…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita sambata tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava, a anunțat Administrația Prezidențiala. Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va face sambata, la ora 16.00, o vizita la tabara mobila pentru refugiați de la Siret, județul Suceava.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Din momentul atacarii Ucrainei de catre Rusia, romanii s-au mobilizat exemplar in acordarea de ajutor refugiaților ucrainieni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni, la orele amiezii, un mesaj de recunoștina pentru Romania și i-a mulțumit președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinirea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dasn Carbunaru, a anunțat, ca executivul a luat noi masuri de ajutorare a Ucrainei, in contextul invaziei ruse. Potrivit hotararii de duminica, Romania va trimite in Ucraina combustibil, muniție, dar și apa și medicamente, informeaza News.ro . „Guvernul Romaniei a…

- Echipele Salvați Copiii Romania sunt pe teren, in proximitatea punctelor de frontiera cu Ucraina, și acorda asistența umanitara copiilor și familiilor acestora care se refugiaza din calea razboiului. Echipa locala a filialei din Suceava și voluntarii Salvați Copiii Romania au ramas pe teren, la punctul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri restrictive impuse de Consiliul European impotriva Rusiei. Romania și celelalte state membre UE au agreat un pachet de masuri suplimentare menite sa impuna costuri masive și severe Rusiei, pentru decizia ei de ataca Ucraina.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni ca Romania condamna recunoașterea de catre Rusia a celor doua regiuni din estul Ucrainei ca state independente și a spus ca trebuie un raspuns „sever” al comunitații internaționale.