Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "calaii acelor zile se plimba liberi"."Dreptatea inseamna aflarea vinovaților și pedepsirea celor care au curmat vieți, celor responsabili de represiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba liberi", iar cea mai mare "dezonoare" pentru istorie este ca nu s-a aflat inca adevarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seara, la Timisoara, ca este coplesit de "un adanc sentiment de rusine" pentru faptul ca la 30 de ani de la Revolutie, "cu cateva exceptii, calaii acelor zile se plimba liberi", iar cea mai mare "dezonoare" pentru istorie este ca nu s-a aflat inca adevarul…

- In alocutiunea sustinuta la Opera Nationala Romana din Timisoara, Klaus Iohannis a spus ca isi pleaca capul "cu deosebit respect" pentru urmasii celor disparuti la Revolutie, pentru eroi si martiri. "Dar in acelasi timp un adanc sentiment de rusine profunda ma copleseste. La 30 de ani de la Revolutie,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, luni, la Timișoara, ca il copleșește un adanc sentiment de rușine, pentru ca, la 30 de ani de la Revoluție, „calaii acelor zile se plimba inca liberi” și a vorbit despre „o datorie neimplinita a justiției din...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent luni seara pe scena Operei Nationale Romane din Timisoara unde a comemorat 30 de ani de la Revolutia din 1989. Aici, acesta amintit de tinerii care si-au pierdut viata in timpul evenimentelor din decembrie 1989 si a subliniat ca „cea mai mare dezonoare pentru…

- Se implinesc 30 de ani de la cel mai important moment din istoria recenta a unei nații care a ales sa traiasca liber. Revolta anti-comunista a inceput in 15 decembrie 1989, la Timișoara, iar in urmatoarele zile, cuprindea treptat toata țara. La Cugir, revoluția a izbucnit in dimineața de 21 decembrie.…