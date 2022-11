Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in deschiderea reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, ca de la momentul aderarii la NATO, Romania a fost un aliat responsabil si activ, devotat principiilor Aliantei. El a mentionat ca Marea Neagra are o importanta strategica pentru…

- Marea Neagra are o "mare importanța strategica" pentru NATO, iar din 2014, alianța și-a sporit prezența in aceasta zona, a declarat marți, la București, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,

- „Intalnirea se va axa pe razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, pe implementarea noului Concept Strategic al NATO, inclusiv provocarile Republicii Populare Chineze, securitatea energetica, protecția infrastructurilor critice, precum și pe eforturile NATO de a intari reziliența in Bosnia și Herțegovina,…

- Romania este un aliat NATO "foarte apreciat" si are contributia sa la securitatea comuna, inclusiv in acest moment de rascruce, a transmis, marti, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie online la conferinta internationala "Gandirea Militara Romaneasca". Fii la…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Reducere durabila a preturilor la energie un obiectiv al Romaniei și UE Președintele Klaus Iohannis. Foto. presidency.ro. România pledeaza pentru o abordare coordonata si rapida la nivel european pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie, afirma presedintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, in timpul discursului de la Adunarea Generala a ONU, care are loc la New York, ca Romania și-a depus candidatura pentru un loc in Consiliul Drepturilor Omului, pentru mandatul 2023-2025. „Contribuția solida a Romaniei la diverse operațiuni in jurul globului…

- ”Apreciez initiativa de care au dat dovada Uniunea Europeana si Statele Unite, care au facut eforturi consistente pentru a contracara numeroasele consecinte ale razboiului brutal si ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei. Alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara…