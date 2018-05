Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de Rusalii de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime” din Sibiu. La finalul slujbei, inainte de a se urca in masina, a fost aplaudat de cativa oameni aflati in zona.Citește și: ALERTA in Capitala:…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de Rusalii de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. La finalul slujbei, inainte de a se urca in masina, a fost aplaudat de cativa oameni aflati in zona. Seful statului si sotia sa au ajuns la biserica…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, le-a urat romanilor zile frumoase, cu liniste si pace.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si duminica trecuta, cand a fost celebrat Pastele...

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si duminica trecuta, cand a fost celebrat Pastele catolic.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, alaturi de sotia sa Carmen, la slujba de Inviere de la biserica parohiala romano-catolica „Sfanta Treime“ din Sibiu. La iesirea de la slujba, dupa 3 ore, seful statului le-a transmis urari de bine romanilor care sarbatoresc Pastele si celor care serbeaza Floriile.

- Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers sambata, din nou, la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu. "Companie selecta la schi... Hello, Mr. Iohannis! LE: S-a așezat, evident, la coada. (Și schiaza foarte, foarte bine!)", a scris cel care a postat pe Facebook imaginile…