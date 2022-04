Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Iohannis este insoțit de soția sa și, inainte de a intra in biserica, a anunțat ca se va ruga pentru pace.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Rusia este mai agresiva in Europa de Est, tocmai de aceea NATO se transforma și se trimit noi trupe, inclusiv in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Serviciului Roman de Informații. Iohannis a explicat ca rolul SRI, in contextul razboiului din Ucraina, este unul foarte important pentru ca exista riscul atacurilor cibernetice sau economice.

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat joi, inainte de participarea la summitul NATO de la Bruxelles, daca Romania se pregatește intr-un fel pentru scenariul in care Rusia ar folosi arme chimice in Ucraina, arme ale caror efecte s-ar putea extinde și pe teritoriul țarii noastre.

- Cozile la produsele de stricta necesitate nu sunt doar in Romania. In Bulgaria isteria este și mai mare. Cozi kilometrice se intalnesc in toata țara la supermarketuri și hypermarketuri. Cozile s-au format inca dinainte de deschiderea magazinelor, relateaza flashnews.bg

- Președintele Klaus Iohannis a efectuat o vizita la Baza Aeriana 57 de la Mihail Kogalniceanu și susține ca prezența militarilor NATO in Romania constituie cea mai mare garanție pentru cetațenii din Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis saluta demersul omologului sau de la Chisinau, președintele Maia Sandu, privind semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si a asigurat statul vecin ca Romania va acorda tot sprijinul in acest demers.

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj pe Twitter, in care vorbește despre riscurile de securitate pe care le implica criza Rusia - Ucraina.