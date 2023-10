Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat marți, 17 octombrie 2023, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, in format videoconferința, pe tema situației din Orientul Mijlociu. Summitul extraordinar a fost convocat de Președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de a cristaliza la nivel UE o viziune clara și unitara privind liniile de acțiune in acest cadru complex, conflictul avand consecințe inclusiv pentru Uniunea Europeana și cetațenii europeni. Liderii europeni au pledat, in cadrul discuției, pentru respectarea dreptului internațional umanitar, evitarea…