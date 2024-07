Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la cea de-a patra reuniune a Comunitatii Politice Europene, care va avea loc in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, la Palatul Blenheim din Oxfordshire. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, programul reuniunii cuprinde…

- Presedintele Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, au semnat Acordul privind cooperarea in domeniul securitatii intre Romania si Ucraina: Romania va oferi asistenta pe termen lung si va sustine industria de aparare a Ucrainei. Presedintele Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski,…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, joi, sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care va incepe la ora 13.00. Administratia Prezidentiala a transmis ca pe ordinea de zi a reniunii va fi „analiza privind posibilitatea transferului unui sistem de rachete sol-aer cu bataie mare PATRIOT…

- Reprezentantii concernului rus Rosatom poarta convorbiri cu omologii sai din India privind intrarea lor intr-un proiect de dezvoltare ce vizeaza complexul energetic si domeniul energiei nucleare, le-a declarat jurnalistilor directorul corporației de stat Rosatom, Aleksei Lihaciov, anunța Rosatom, potrivit…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, amendarea Acordului cu Republica Moldova privind cooperarea in domeniul militar, introducandu-se prevederi prin care cele doua parti se vor sprijini, in conditii de reciprocitate si pe baza de oportunitate, in toate aspectele referitoare la pregatirea si participarea…

- In timpul vizitei sale in Polonia, premierul britanic Rishi Sunak va anunța cel mai mare pachet de ajutor militar acordat Ucrainei. Despre aceasta se menționeaza in mesajul serviciului de presa al guvernului britanic, informeaza "Adevarul european". Dupa cum se indica in mesaj, se așteapta ca in timpul…

- Aspecte ce țin de cooperarea moldo-ucraineana in domeniul sportului au fost discutate pe 22 aprilie 2024, in cadrul intrevederii Ambasadorului R. Moldova in Ucraina, Valeriu Chiveri, cu Ministrul Tineretului și Sportului al Ucrainei, Matvii Bidnyi. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, parțile…