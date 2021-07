Stiri pe aceeasi tema

- „Relația dintre țarile noastre este profund marcata și de francofonia pe care o avem. Fraceza ramane a doua limba studiata in școli.Cooperarea economica, unul dintre elementele de substanța din relația bilaterala. Vom continua cooperarea și in domeniul cultural”, a spus Klaus Iohannis in discursul sau.

- Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv in latina-greaca, denumit meliglossos (cel dulce la vorba), nascut la Praeneste (astazi Palestrina) in Latium, peninsula italica cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucrari din care s-au pastrat cel putin doua: in 17 carti si Varia Historia…

- Ati auzit de mii de ori ca, dupa pandemie, cu totul alta va fi definitia normalitatii. Dar nimeni nu incepuse sa creioneze scenarii si planuri de masuri pentru ce va trebui sa fie "noua normalitate". Si cred ca putini, chiar foarte putini si-au imaginat ca s-ar putea merge intr-atat de departe in formularea…

- Festivitate neobișnuita. Intr-un sat mic din regiunea Iakutia, Rusia, ceremonia de absolvire a fost organizata pentru un singur elev.In cei 11 ani de invatamant, Mihail Kubari a invatat aproape fara niciun coleg.

- In perioada iunie-septembrie, elevii buzoieni sunt așteptați sa se inscrie la sediul central al Bibliotecii Județene „V. Voiculescu”, Bulevardul Unirii nr. 301A (in incinta Galleria Mall) la Concursului de Lectura „Batalia Cartilor”. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta, organizatorii – Biblioteca…

- Stadionul „Olimpia” din București a fost gazda intrecerilor Campionatului Național de Laser Run, ediția 2021. Competiția de Laser Run este alcatuita din doua probe combinate - alergare și tir. Organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern și respectand normele de protecție și combatere…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, Sectorul Agro-silvic bisericesc, in colaborare cu Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița a organizat, luni, 26 aprilie 2021, o acțiune de plantare la Ocolul Silvic Silva Bucovina SRL. La acțiune au participat tineri din localitatea Moldovița. Aceștia au avut…

- Electromagnetica SA a depus contestatie cu privire la licitatia organizata de CNAIR SA Este vorba de instalarea de statii de incarcare electrica pe mai multe tronsoane de drumuri, inclusiv A2 Bucuresti Constanta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a declinat competenta catre instanta…