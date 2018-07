Klaus Iohannis, la receptia de 14 iulie: Ultimii ani au cunoscut un elan remarcabil in relatie cu Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a fost prezent, sambata in jurul pranzului, la receptia oferita, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, la sediul ambasadei acestui stat. “Prietenia romano-franceza este speciala. (…) Comunitatea romana din Franta a demonstrat ca este un contribuitor important la dinamica economica si sociala…

- Ultimii ani au cunoscut „un elan remarcabil” in relatia cu Franta, parteneriatul strategic al Romaniei cu aceasta tara urmand sa fie aprofundat, a declarat presedintele Klaus Iohannis, sambata, la receptia de 14 Iulie, de la Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Parada spectaculoasa la Paris de Ziua Frantei. Peste 4 mii de soldati si 220 de vehicule de lupta au defilat pe Champs Elysee, in timp ce 64 de avioane si 34 de elicoptere au survolat centrul Parisului.

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila, trei oameni cu cele mai inalte functii in statul roman dupa presedintele Klaus Iohannis, au decis sa refuze vineri invitatia de a participa la receptia organizata de ambasada SUA din Bucuresti de Ziua Americii. Presa a speculat ca presedintele…

- In schimb, presedintele Klaus Iohannis va fi prezent, vineri, incepand cu ora 19.15, la receptia oferita de ambasada SUA cu ocazia aniversarii pe data de 4 iulie a Zilei Independentei, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform programului oficial, invitatii sunt asteptati sa soseasca…

- Ambasada Romaniei in Siria, legatura din Uniunea Europena si regimul Assad. Diplomații romani au ramas pe baricade in Siria, țara care se afla in razboi de peste șapte ani. Ambasada Romaniei de la Damasc este printre puținele reprezentante diplomatice complet funcționale din aceasta țara si singura…