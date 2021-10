Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea integrarii Romaniei in Spatiul Schengen ar trebui sa fie un obiectiv pentru Uniunea Europeana, si nu doar pentru tara noastra, a declarat presedintele Klaus Iohannis, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” - Pentru unitatea Europei.

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, sambata, in Germania, Premiul international "Carol cel Mare" al orasului Aachen - Pentru unitatea Europei. In fața unor lideri europeni, printre care chiar președintele Consiliului European, Charles Michel, Iohannis a criticat Uniunea Europeana, primind apaluze…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la Aachen, ca Uniunea Europeana "trebuie sa treaca printr-o integrare profunda" si ca nu crede in eliminarea din organizatie, comparand blocul comunitar cu o familie. "Exista unii, iar eu fac parte dintre acestia, exista cei care sunt de parere…

- Moment de reculegere la Aachen pentru victimele de la Constanța Presedintele României Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Moment de reculegere pentru victimele incendiului de la la Spitalul…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, aflat in aceste zile la Aachen, in Germania, la „Forumul European Carol cel Mare”, unde urmeaza sa primeasca premierul internațional cu același nume, a cerut, vineri, celor din sala sa pastreze un moment de reculegere pentru cei șapte pacienți care au murit in…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o intrevedere cu presedintele executiv al American Jewish Committee (AJC), David Harris, in marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, prilej cu care a subliniat ingrijorarea Romaniei fata de cresterea discursului antisemit in contextul crizei…

- Președintele Klaus Iohannis a plecat intr-o vizita oficiala in Elvetia. Președintele Klaus Iohannis face astazi o vizita oficiala in Elveția in contextul aniversarii in acest an a 110 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele doua țari. Seful statului are programate discuții tete-a-tete…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, la Palatul Cotroceni, dezbaterea naționala privind viitorul Europei. La dezbatere participa comisarului pentru transporturi Adina Valean, profesoru Valentin Naumescu, profesorul Cristian Pirvulescu, și profesorul Alina Bargaoanu. Presedintele Klaus Iohannis…