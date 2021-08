Vizita lui Klaus Iohannis nu a trecut neobservata. Președintele a purtat o ținuta lejera, haine de vara: o camașa alba și pantaloni de culoare crem și a discutat cu decidenții locali masuri pentru combaterea schimbarilor climatice.Iohannis a vizitat miercuri Comana pentru a discuta cu autoritatile planuri si solutii de protejare a parcului si biodiversitatea lui si de a largi accesul publicului, in scop recreativ si educativ cu privire la importanta protejarii naturii.Parcul Natural Comana, declarat arie protejata din anul 2004, se afla in sudul Romaniei, pe teritoriul județului Giurgiu. In parcul…