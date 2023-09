Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marți, in cadrul Summitului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila, ca țara noastra și-a atins deja 62% din țintele naționale pentru 2030, conform Raportului Național Voluntar pentru ODD-uri din 2023.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca, la jumatatea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabila, Romania si-a atins deja 62% din tintele naționale. Șeful statului a avut o interventie in cadrul Summitului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila - Dialogul…

- Presedintele Klaus Iohannis zboara duminica, 17 septembrie, de la Sibiu catre aeroportul Teterboro de langa New York, SUA, cu un avion privat inchiriat Global Jet Luxemburg, scrie BoardingPass, site specializat in domeniul aviației. Presedintele Romaniei va participa, in perioada 18-22 septembrie 2023,…