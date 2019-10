Klaus Iohannis, la locul tragediei care a zguduit România Președintele Klaus Iohannis va depune astazi o coroana de flori in memoria victimelor de la „Colectiv”. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Astazi se implinesc patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni. In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din fosta fabrica Pionierul din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii de pe scena, iar focul se extinde rapid in cateva secunde. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

