- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut miercuri, in marja Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, o intrevedere cu liderul Aliantei "Albastru si Alb" din Israel, Benjamin Gantz, la solicitarea acestuia. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de marti pana joi, o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, in privinta mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca a ramas la aceeasi optiune, anume ca nu se va face pana nu va exista o decizie comuna la nivelul UE in acest sens. "Eu nu mi-am schimbat abordarea, dar pot sa o repet, este…

- Avigdor Lieberman, care este considerat "regele jocului" in eforturile de a forma un guvern in Israel, a refuzat sa-si acorde sprijinul vreunuia dintre principalele partide care participa la negocierile in vederea formarii unei coalitii de guvernare, facand tot mai probabila organizarea de noi alegeri,…

- Reuven Rivlin, presedintele Israelului, i-a acordat, miercuri seara, lui Benjamin Gantz, liderul aliantei de centru-stanga Albastru & Alb, sarcina formarii noului guvern, dupa ce premierul in functie, Benjamin Netanyahu, liderul Likud, a renuntat la mandat, potrivit Mediafax. „Avem nevoie acum de un…