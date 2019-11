Klaus Iohannis, la Galați: Am făcut 3 ore și jumătate cu mașina. Moldova are nevoie de legături mai bune Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Galați, ca Moldova are nevoie de legaturi mai bune cu restul țarii și a precizat ca a facut din București trei ore și jumatate cu mașina, transmite Mediafax.



&"Am facut trei ore și jumatate cu mașina, evident ca Moldova are nevoie de legaturi mult mai bune cu restul țarii și aici trebuie sa nuanțam. Cred ca este nevoie și pentru sudul Moldovei de o legatura și pentru partea de nord la fel. În Moldova este multa forța de munca disponibila, este obligația Guvernului, dar și a mea, sa gasim soluțiile cele mai bune pentru a realiza infrastructura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

