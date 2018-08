Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, sambata, la sedinta Consiliului National PNL, dupa ce a primit o invitatie din partea liderului PNL, Ludovic Orban, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- O parte a conducerii PNL s-a intalnit marti cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice, motivul fiind tensiunile din cadrul formatiunii. Printre cei care au mers sa discute cu seful statului au fost Ludovic Orban, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Busoi si…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca la summit-ul NATO urmeaza sa aiba loc o sesiune speciala pentru Marea Neagra, un lucru foarte important pentru Romania. Țara noastra dorește sa devina un pol important de securitate in zona. Șeful statului a precizat, legat de alocarile bugetare care au provocat…

- Moțiunea de cenzura, depusa miercuri in Parlament. Liderul liberalilor, Ludovic Orban a declarat la Romania TV ca, daca moțiunea va trece, va fi propunerea de premier a PNL, așa cum s-a votat in forul de conducere. ”Negociem cu toata lumea”, a precizat Orban, aratand ca discuțiile cu parlamentarii se…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o dezbatere pe tema educatiei, ca analfabetismul functional, a carui rata este de 42% in Romania, "se reflecta foarte vizibil si in inaltele sfere ale politicii romanesti". In discursul sau, seful statului a ironizat-o pe Viorica Dancila: „Continuam…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) care a stabilit astazi ca termenul „penali” folosit de seful statului depaseste limita libertatii de exprimare si a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale de 2.000 de lei. Seful CNCD a declarat…