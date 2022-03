Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, ca principalele teme abordate vor fi razboiul din Ucraina si situatia din domeniul energiei. ‘Este o perioada foarte complicata in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 10 martie, inaintea reuniunii informale a Consiliului European de la Versailles, ca principalele teme abordate vor fi razboiul din Ucraina si situatia din domeniul energiei.Este o perioada foarte complicata in care ne intalnim aici si este evident ca tema…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Versailles, unde participa la un summit european informal, ca aglomerația de la benzinariile din Romania generata de zvonurile privind scumpirea carburanților a pornit de la o informație care „se pare” ca a fost „amplificata artificial”. „Situația de ieri…

- „Este periculos daca se dezvolta dintr-un fake news o astfel de panica și trebuie sa fim atenți și cu informațiile pe care le primim”, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, facand referire la cozile uriașe de ieri din benzinariile din toata țara. Președintele Klaus Iohannis pune pe seama fake-news-ului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Versailles, inaintea participarii la reuniunea informala a Consiliului European, ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina. El a precizat ca acest razboi are urmari in zona noastra si ne afecteaza. Iohannis a mai afirmat ca, in cadrul…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astazi cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi șefi de stat au vorbit despre situația complicata din regiune, cauzata de razboiul din Ucraina, și despre deciziile adoptate la Consiliul European de ieri.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca cea mai importanta concluzie dupa intalnirea cu liderii UE din Consiliul European despre situația din jurul Ucrainei este ca „trebuie sa ramanem uniți și in eforturile diplomatice, economice și suntem intre timp pregatiți sa luam orice masura se…