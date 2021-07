Klaus Iohannis, la ceremonia de la Arcul de Triumf: „Nu ne vom uita niciodată eroii” „Marcam astazi o zi cu totul speciala, incarcata de emoție și, mai ales, de recunoștința. Ori de cate ori vorbim despre eroii Romaniei, despre cei mereu gata de sacrificiul suprem pentru patria noastra, avem poate tendința sa ne gandim mai degraba la trecut. Insa eroismul și iubirea de țara sunt și astazi printre valorile fundamentale, constitutive ale națiunii noastre și de ce dovezi mai temeinice avem nevoie decat de sacrificiile uriașe ale celor care au luat parte la una dintre cele mai dificile operații ale Armatei noastre?Misiunea Forțelor Armate ale Romaniei in Afganistan va ramane in carțile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

