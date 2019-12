Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a oficializat instalarea generalului-locotenent Luca Daniel Petrescu in funcție de șef de Stat Major al Apararii, la o zi dupa ce Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a avizat numirea in aceasta funcție.”Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 28 noiembrie a.c., decretul…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pe acest an,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Guvernului, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale. Guvernul depune juramantul luni seara la Cotroceni. Comunicatul Administrației Prezidențiale: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 noiembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acreditarea lui George Ciamba in calitate de ambasador al Romaniei in Republica Elena, a informat Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai...