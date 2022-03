Klaus Iohannis, la Bruxelles: „Flancul estic trebuie consolidat” - Deciziile cruciale luate de liderii lumii la summitul NATO

„A fost o zi foarte speciala, am demonstrat ca suntem uniți, exista o abordare unitara. Am avut un musafir special, președintele Biden, a participat la Consiliul. Tema tuturor intalnirilor a fost Ucraina, agresiunea rusa, masurile, sancțiunile și felul in care vom merge mai departe.Unitatea noastra este arma cea mai puternica și acest lucru trebuie subliniat de fiecare data. Am discutat și despre cum putem și sa sprijinim Ucraina in special in zona umanitara și Romania a demonstrat ca știe ce și cum trebuie facut. Vom continua sa-i primim pe refugiații ucraineni.A treia chestiune: Flancul estic…