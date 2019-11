Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a obtinut, la scrutinul de duminica, 2.256 de voturi in diaspora, iar reprezentantul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, - 2.249, dupa numararea buletinelor din 51 de sectii din strainatate. Potrivit datelor furnizate de AEP, dintr-un…

- Alegeri prezidentiale 2019. "Vreau sa multumesc tuturor romanilor care au iesit la vot. Multumesc presedintilor din judete, militantilor nostri. Acest vot ne onoreaza, dar ne si responsabilizeaza. Suntem in turul doi, conform rezultatelor exit poll. Multumesc celor care au votat cu inima. Speram…

- REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Klaus Iohannis - 39%, Viorica Dancila - 22,5%, Dan Barna - 16,4% REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rezultatele oficiale ale sondajelor efectuate la iesirea la urne la primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale au fost facute publice…

- Cursa pentru locul II devine tot mai stransa in ultimele ore de vot, arata datele de tip exit-poll existente la partide, potrivit unor surse politice. Ultimele doua ore de vot pot sa duca in turul II fie candidatul PSD, fie candidatul USR-PLUS, acesta din urma ajutat de voturile din diaspora. Potrivt…

- In condițiile in care prezența la urne ar putea atinge 11 milioane de voturi din țara și din strainatate, fiecare vot va conta. Aceasta deoarece Adevarul a dat publicitații un sondaj realizat de IRES, care arata ca, la ora 15, Klaus Iohannis era cotat cu 39,7%, Viorica Dancila cu 21,1%, iar…

- Klaus Iohannis continua sa conduca autoritar in preferintele cetatenilor, in vreme ce Viorica Dancila stagneaza in jurul a 25%, arata cele mai recente date de tip exit-poll obtinute de partide. Dan Barna se afla pe pozitia a treia, cu o tendinta de crestere.Klaus Iohannis – 39% Viorica…

- Un sondaj intern al PSD, realizat cu o saptamana inainte de alegeri, il arata pe Klaus Iohannis favorit clar, cu 38,9%, urmat de Viorica Dancila - 22,6% și de Dan Barna - 19,1%. Pe locul patru se afla Mircea Diaconu, cu 8,2%, urmat de Theodor Paleologu, 5,5%, și Kelemen Hunor cu 3,6%.La partide,…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin corespondenta. Printre candidati se numara actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis,…