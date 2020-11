Președintele Klaus Iohannis l-a felicitat sambata seara, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, pe Joe Biden pentru ca a caștigat alegerile prezidențiale care au avut loc pe 3 noiembrie, așa cum scrie presa americana. „Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept sa consolidam și mai mult parteneriatul nostru strategic solid și dinamic, in toate componentele sale. Romania va continua sa lucreze pentru intarirea securitații, prosperitații și rezilienței comunitații noastre transatlantice”, a scris el pe Twitter. Congratulations to President-elect @JoeBiden on his victory.…