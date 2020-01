Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Macelaru, violonista scotiana Nicola Benedetti si Orchestra Simfonica din Philadelphia au fost laureati cu premiul Grammy, la gala de duminic[, pentru albumul ce cuprinde lucrari de Wynton Marsalis, un concert in re major pentru vioara si ochestra si suita pentru vioara. Macelaru este al doilea…

- Klaus Iohannis l-a decorat in vara lui 2016 pe fostul mare tenismen Ilie Nastase cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de comandor și-l caracteriza pe fostul sportiv drept "un fenomen". Acum, conform propriilor declaratii, presedintele se vede in situatia de a le retrage decoratiile obtinute…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei – unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfonice din aceasta tara. In varsta de 39 de ani, Cristian Macelaru a devenit cunoscut la nivel international…

- Bulgaria a protestat fata de unele declaratii "arogante" ale presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, si a convocat-o lunea viitoare pe ambasadoarea franceza la Sofia, Florence Robine, pentru a-i transmite nemultumirea, informeaza sambata EFE.Intr-un interviu publicat saptamana aceasta de revista…